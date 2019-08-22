Mucize Doktor dizisinin oyuncuları ve konusu, fragmanlarıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başarmasının ardından araştırılıyor. Savant sendromlu Ali'nin hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor dizisi aynı zamanda bu sendrom nedeniyle toplumdan dışlanan bireyler için de bir sosyal sorumluluk taşıyor. Savant sendromu, ağır düzeyde gelişimsel ya da zihinsel yetersizliklerin yanında çoğu insanda bulunmayan sıra dışı zihinsel becerileri olan kişileri tanımlamaktadır. Mucize Doktor dizisine dair detaylar haberimizde.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI VE KONUSU

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp uyarladı.

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un ilk bölüm tanıtımında başrolde yer alan Taner Ölmez’in izleyicinin alışık olmadığı bir rolle ekrana geleceğine şahit olmak mümkün.

Oyuncunun şimdiden sosyal medya üzerinden topladığı övgüler, yeni sezonda izleyicileri ekrana kilitleyeceğinin sinyallerini verdi.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonda FOX TV ekranlarında yer alacak dizinin başlama tarihi ile iligli net bir bilgi henüz paylaşılmadı. Mucize Doktor dizisinin ne zaman başlayacağı ile ilgili detaylar belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.