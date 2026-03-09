İran'da dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi ardından gözler ülkenin yeni dini liderinin kim olacağına çevrilmişti. İran'da dini lideri belirleme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi'ndeki kıdemli yetkililer, gelişmeler üzerine acil bir toplantı gerçekleştirdi. Peki, Mücteba Hamaney kimdir? İran'ın yeni lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney mi oldu? Mücteba Hamaney kaç yaşında? Detaylar haberimizde...