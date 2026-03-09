Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Mücteba Hamaney kimdir? İran'ın yeni lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney mi? Mücteba Hamaney kaç yaşında?

        Mücteba Hamaney kimdir? İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney mi oldu?

        İran'da günlerdir devam eden liderlik gündemi hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Yeni liderin Ali Hamaney'in altı çocuğundan ikincisi Mücteba Hamaney olduğu Uzmanlar Meclisi tarafından ilan edildi. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda "Mücteba Hamaney kimdir, kaç yaşında ve İran'ın yeni dini lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney mi oldu?" soruları yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 00:23
        İran'da dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesi ardından gözler ülkenin yeni dini liderinin kim olacağına çevrilmişti. İran'da dini lideri belirleme yetkisine sahip olan Uzmanlar Meclisi'ndeki kıdemli yetkililer, gelişmeler üzerine acil bir toplantı gerçekleştirdi. Peki, Mücteba Hamaney kimdir? İran'ın yeni lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney mi oldu? Mücteba Hamaney kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

        İRAN'DA YENİ LİDER MÜCTEBA HAMANEY OLDU

        İran Uzmanlar Meclisi Gilan Vilayeti Üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari, İsrail- ABD'nin 28 Şubat'taki saldırısında ölen Ali Hamaney'in oğlu "Mücteba Hamaney'i yeni lider olarak seçtiklerini" belirtti.

        İran Uzmanlar Meclisi üyesi Hüseyin Ali Eshkevari, İran’ın lideri olarak Hamaney isminin devam edeceğini söyledi. Yeni lider Ali Hamaney'in altı çocuğundan ikincisi Mücteba Hamaney oldu.

        MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

        57 yaşındaki Mücteba Hamaney, 1980-88 arasında devam eden Birinci Körfez Savaşı’na katılmış ve babasının politikalarının sıkı bir destekçisi olarak biliniyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
