Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Müebbetlik firari saklandığı at çiftliğinde operasyonla yakalandı

        Müebbetlik firari saklandığı at çiftliğinde operasyonla yakalandı

        Kocaeli'de kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan hükümlü, İzmit'te at çiftliğinde düzenlenen operasyonla yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 11:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 yıllık firar çiftlikte sona erdi

        Kocaeli'de kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan hükümlü, İzmit'te at çiftliğinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

        4 YILDIR AT ÇİFTLİĞİNDE SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli operasyon gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten öldürme" ve 5464 sayılı kanuna aykırılık suçlarından hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Ş.G.'nin saklandığı yeri tespit etti.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Yaklaşık 4 yıldır firari olduğu belirlenen 54 yaşındaki hükümlünün, İzmit'te bulunan at çiftliğinde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine polis ekipleri, Özel Harekat unsurlarının da katılımıyla bugün operasyon düzenledi. Operasyonda Ş.G. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
