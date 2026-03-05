Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Muffin Tarifi ve Yapılışı: Muffin Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Muffin Tarifi ve Yapılışı: Muffin Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Çay saatlerinin, doğum günü partilerinin ve kahve molalarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan muffin, yumuşak dokusu ve pratik hazırlanışıyla en çok tercih edilen kek çeşitleri arasında yer alır. Tek porsiyonluk sunumu sayesinde hem şık hem de kullanışlı olan bu lezzet, sade yapılabildiği gibi çikolatalı, meyveli ya da fındıklı çeşitleriyle de zenginleştirilebilir. Muffin Tarifi ve Yapılışı: Muffin Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? İşte adım adım, tüm püf noktalarıyla detaylı anlatım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 09:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muffin Tarifi ve Yapılışı

        Muffin Nedir?

        Muffin, küçük kalıplarda pişirilen, kabarık ve yumuşak yapılı bir kek türüdür. Amerikan mutfağında yaygın olarak tüketilen muffinler, klasik keklerden farklı olarak daha yoğun ve nemli bir dokuya sahiptir. Tatlı veya tuzlu versiyonları bulunur.

        Klasik Muffin Tarifi İçin Gerekli Malzemeler

        2 adet yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı süt Yarım su bardağı sıvı yağ 2 su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilin Bir tutam tuz

        İsteğe bağlı: Yarım su bardağı damla çikolata Ya da yaban mersini, ceviz, fındı

        Muffin Nasıl Yapılır?

        Sıvı Karışımın Hazırlanması

        Yumurta ve toz şeker geniş bir kapta 3-4 dakika çırpılır. Karışımın rengi açılıp hafif köpürmelidir.

        Ardından süt ve sıvı yağ eklenir. Kısa süre karıştırılır.

        Kuru Malzemelerin Eklenmesi

        Un, kabartma tozu, vanilin ve tuz ayrı bir kapta karıştırılır ve elenir. Eleyerek sıvı karışıma eklenir.

        Spatula ile alttan üste doğru karıştırılır. Hamur çok fazla çırpılmamalıdır; aksi halde muffinler sert olabilir.

        Damla çikolata veya meyve eklenecekse bu aşamada ilave edilir.

        Kalıplara Doldurma

        Muffin kalıbına kağıt kapsüller yerleştirilir. Hamur kalıpların yaklaşık üçte ikisi dolacak şekilde paylaştırılır. Fazla doldurmak taşmaya neden olabilir.

        Pişirme Aşaması

        Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 18-25 dakika pişirilir.

        Üzeri kabarıp hafif kızardığında ve kürdan testi temiz çıktığında hazırdır.

        Muffin Yapmanın Püf Noktaları

        Malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır.

        Un mutlaka elenmelidir.

        Hamur fazla çırpılmamalıdır.

        Fırın önceden ısıtılmış olmalıdır.

        İlk 15 dakika fırın kapağı açılmamalıdır.

        Çikolatalı Muffin Nasıl Yapılır?

        Un miktarından 2 yemek kaşığı çıkarılıp yerine 2 yemek kaşığı kakao eklenir. İçine ekstra çikolata parçaları eklenerek yoğun çikolatalı aroma elde edilir.

        Meyveli Muffin Önerisi

        Yaban mersini veya küçük doğranmış elma parçaları hamura eklenebilir. Meyveler unlanarak eklenirse dibe çökmez.

        Tuzlu Muffin Tarifi

        Şeker miktarı azaltılır veya çıkarılır. Beyaz peynir, zeytin, dereotu eklenerek kahvaltılık tuzlu muffin yapılabilir.

        Muffin Kaç Kaloridir?

        İçeriğine göre değişmekle birlikte sade bir muffin ortalama 200-300 kalori arasındadır. Çikolatalı versiyonlarda kalori miktarı artabilir.

        Muffin Nasıl Saklanır?

        Oda sıcaklığında kapalı kapta 2-3 gün tazeliğini korur. Daha uzun süre için dondurucuda saklanabilir. Servis öncesi kısa süre ısıtıldığında ilk günkü yumuşaklığına yaklaşır.

        Sunum Önerileri

        Üzerine pudra şekeri serpilebilir. Çikolata sosu gezdirilebilir. Krema ya da frosting ile süslenerek cupcake formuna dönüştürülebilir.

        Muffin, pratik hazırlanışı ve çok yönlü lezzetiyle mutfakların en kurtarıcı tariflerinden biridir. Doğru ölçü ve teknikle hazırlandığında dışı hafif kabuklu, içi yumuşacık ve nemli bir doku elde edilir. İster sade ister çikolatalı ister meyveli olsun, muffin her damak zevkine hitap eden, hızlı ve lezzetli bir atıştırmalık alternatifi sunar.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenledi

        İsrail ordusu, Lübnanın başkenti Beyruttaki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenledi.İsrailin Lübnana yönelik saldırıları üçüncü gününde devam ediyor. (AA)

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        55 bıçak darbesi için karar verildi!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        2 altın bilezik ve bir yüzük... Kâbusu yaşatan çok yakını çıktı!
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finalde!
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!