Muğa, Antalya ve Bursa'da orman yangını
Muğla'nın Milas, Antalya'nın Muratpaşa ve Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki ormanlık ve makilik alanlarda yangın çıktı. Milas'taki yangın kontrol altına alınırken, Antalya ve Bursa'daki yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi sürüyor. Dün İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alınırken bugün de Muğla'nın Milas, Antalya'nın Muratpaşa ve Bursa'nın Nilüfer ilçelerinde makilik ve ormanlık alanlarda yangın çıktı.
MUĞLA MİLAS
Milas'ın Güzelçamlar Mahallesi Kazıklı Pamukdüzü mevkisindeki ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları fark edenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 14 arazöz, 2 iş makinesi ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
ANTALYA
Diğer bir yangın da Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde başladı. Lara bölgesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
BURSA
Bursa'da soğutma, Antalya'da söndürme çalışmaları sürerken bir yangın haberi de Bursa'nın Nilüfer ilçesinden geldi.
İlçedeki Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.