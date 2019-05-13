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Müge Anlı'da aranan Ecrin Bebek olayında flaş gelişme! Ecrin bebek kaçırıldı mı? Stüdyo buz kesti...

Müge Anlı'da aranan Ecrin Bebek olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı bir köyde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Bebek günlerdir aranıyor. Anlı'nın programına bugün Ecrin'in annesi üvey babası ve erkek kardeşi katıldı. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri stüdyodakileri de şaşkına çevirdi. İşte Ecrin bebek ile ilgili son dakika gelişmesi...

Ecrin bebek

Müge Anlı'da aranan Ecrin bebek 6 gündür her yerde aranıyor. Henüz 1,5 yaşında olan Ecrin Kurnaz, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı bir köyde kayboldu. Müge Anlı'nın programına kayıp başvurusunda bulunan aile, Ecrin'in bir an önce bulunması için yardım istedi. Öte yandan bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma olmak üzere bölgedeki tüm birimler ve köyde yaşayan vatanşlar seferber oldu. Her yerde karış karış aranan 1,5 yaşındaki Ecrin bebek ile ilgili savcılıktan da açıklama geldi.

ECRİN BEBEK ÖLDÜRÜLDÜ MÜ, KAÇIRILDI MI?

Samsun'da kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin bebeğin annesi ve üvey babası Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Anne Sevcan Kurnaz, Ecrin'in babasının kalp krizinden hayatını kaybettiği eşinin yeğeni Deniz Kurnaz ile evlendiğini söyledi. Ecrin'in babasının kim olduğu da kafaları karıştırdı. Müge Anlı, anne Sevcan Kurnaz'a "Ecrin'in babası olduğunu zanneden başka biri var mıydı?' şeklindeki sorusuna "Bilmiyorum" cevabı alınca stüdyo adeta buz kesti.

ECRİN BEBEK NASIL KAYBOLDU?

1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, evlerinin önünde oynarken kayboldu. İkinci çocuğuna 6 aylık hamile anne Sevcan Kurnaz, salı günü saat 11.00'de rahatsızlanınca eşinin kendisini hastaneye götürdüğünü, kızları Ecrin'i babaannesi ve dedesine bıraktıklarını söyledi. Anne Kurnaz, "Çocuğumun kaybolduğunu telefondan öğrendim. Üç gündür çocuğumu görmedim" dedi.
Baba Deniz Kurnaz da babasının kendisini arayıp "kızının kaybolduğunu" söylediğini anlatarak, "Annem Ecrin'i göremeyince, amcasıyla hayvanları otlatmaya gittiği düşünmüş. Akşam kardeşim eve gelince annem Ecrin'i sormuş, kardeşim onunla olmadığını söylemiş. Sonra babam aradı, hemen buraya geldik" diye konuştu. Köye geldiklerinde havanın karardığını, kızını aradıklarını, bulamayınca jandarmaya haber verdiklerini belirten Kurnaz, "Ecrin kapının önünden bir tarafa gitmezdi, etrafta oynayacağı çocuk da yok" ifadesini kullandı.

ECRİN BEBEK BULUNDU MU?

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5 gün önce kaybolan kız çocuğunu arama faaliyetleri sürüyor. Kayıp bebek için soruşturma başlatan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, bilgi sahibi olduğu düşünülen şahısların ifadelerine başvurdu. Çalışmalara Ladik Asayiş Komando Birliğinden iki tim, İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ile AFAD ve UMKE ekipleri katılıyor.

AFAD, 32 kişilik ekiple çalışmalara katılırken, bir iz takip köpeği, iki canlı arama köpeği, iki de kadavra arama köpeği kullanılıyor.

Samsun 19 Mayıs İzcilik Kulübü'nden 7 ve yine Samsun Mevlâna İzcilik ve Spor Kulübü'nden 3 kişi ve Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Enstitüsü " TİFAKE " görevli lider ve izcileri katıldı.

Ayrıca helikopter ve jandarmaya ait iki drone'la da bölge havadan taranıyor.

SAVCILIK'TAN ECRİN BEBEK AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili açıklama yapan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı, “Evinin önünde oynarken kaybolduğu ihbar edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca aynı gün derhal soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Yürütülen soruşturma işlemleri sırasında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen şahısların ifadelerine başvurulmuş, Ecrin Kurnaz'ın bulunabileceği adreslerde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE, sahil güvenlik ekiplerince karadan ve havadan çalışmalara başlanmıştır. Gerçekleştirilen adli ve idari faaliyetler neticesinde Ecrin Kurnaz'a halen ulaşılmamış olup, Ecrin’in bulunmasına ve kişiyi yoksun kılma yahut bir başka suçun mağduru olduğunun tespiti halinde şüphelilerin yakalanmasına ilişkin soruşturma titizlikle yürütüldüğü hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

 

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