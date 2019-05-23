Müge Anlı'da aranan Ecrin olayında sır perdesi aralanmaya devam ediyor. 18 gündür her yerde aranan Ecrin bebek ile ilgili bugün kan donduran bir gelişme daha yaşandı. 1,5 yaşındaki Ecrin'i en son gören üvey amcası Özkan Kurnaz'ın internette girdiği sitelerin dökümanı canlı yayına getirildi.

ECRİN CİNSEL İSTİSMARA MI UĞRADI?

1,5 yaşındaki Ecrin'in altını ve üstünü değiştirdikten sonra evden çıktığını söyleyen üvey amca Özkan Kurnaz'ın internet geçmişi dökümanı canlı yayında ortaya çıkarıldı. Özkan Kurnaz'ın cinsel içerikli sitelere girdiği ortaya çıktı. Anne Sevcan Kurnaz ise, " Özkan o videoları izleyip Ecrin'e bir şey yaptın mı?1 diye sordu. Özkan ise iddiaları yalanladı.