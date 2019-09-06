Müge Anlı'da aranan Müge Anltuntaş ile ilgili son gelişmeler merak konusu oldu. İstanbul Sultangazi ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, teyzesinin oğlu olan evli ve 5 çocuk babası Mehmet Taşdelen ile yasak aşk yaşadığı söylenmiş ve en son onunla görüştüğü ortaya çıkmıştı. 18 Temmuz 2019 tarihinde ise 'markete gidiyorum' deyip bir daha da kendisinden haber alınamamıştı.

AYŞE ALTUNTAŞ'A NE OLDU?

Kızı Fadime Altuntaş tarafından Müge Anlı'nın programında aranan Ayşe Altuntaş hakkında şaşkına çeviren iddialar ortaya atıldı. Ayşe Altuntaş'ın en son görüştüğü kişi olarak tespit edilen teyzesinin oğlu Mehmet Taşdelen açıklamalarıyla başta Müge Anlı olmak üzere izleyiciye de şaşkına çevirdi.

"PARA KARŞILIĞINDA ORMANDA İLİŞKİYE GİRDİK"

Ayşe Altuntaş'ın en son görüştüğü olan Mehmet Bey, canlı yayına telefon ile bağlanarak dehşete düşüren itiraflarda bulundu. Mehmet Bey, ""Ben bir hafta önce 4-5 gün boyunca sabah 5.30 gibi alıp bir yazlığa bırakıyordum. Oradan kendim işe yetişiyordum. O sabah yine aradım, bana 'İşe gitmeyeceğim ama gel senle konuşalım canım çok sıkılıyor' dedi. Bende onu aldım. Sonra ormanlık alana gittik. Ormanlık alanda ilişkiye girdik. Orada oturduk. Saat 7.30 gibi evinin önüne bıraktım. Ondan sonra ise haberim yok. Biz 2013'ün 4 ayından beri birlikteyiz. Bunu da eşi dahil herkesi biliyordu" dedi.

"AYŞE BAŞKASIYLA GÖRÜŞÜNCE TOKAT ATTIM"

Ayşe Altuntaş ile yasak aşk yaşadıklarını canlı yayında duyuran Mehmet Bey, "Ayşe ile 10 yıldır birlikteydim. Onun bir taksiciyle görüştüğünü öğrenince ormanlık alana götürüp ona bir kaç tokat attım" dedi. Mehmet Bey'in bu açıklaması Müge Anlı olmak üzere tüm izleyenleri fena halde kızdırdı.

"ÖLÜSÜ ÇIKACAK"

Ayşe Altuntaş'ı çok sevdiğini söyleyen Mehmet Taşdelen, "Ayşe'nin ölüsü çıkacak" diyerek tüm şüpheleri de üzerine çekti.

SON DAKİKA: MEHMET TAŞDELEN GÖZALTINA ALINDI!

Ayşe Altuntaş'ı arama çalışmaları kapsamında en son iletişime geçtiği ve canlı yayında yaptığı çelişkili açıklamalarının ardından Mehmet Taşdelen gözaltına alındı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor...