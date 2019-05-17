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Müge Anlı'da Ecrin bebek olayında son dakika! Ecrin'in babaannesinden çelişkili ifadeler

Müge Anlı'da aranan Ecrin bebekten 11 gündür haber alınamıyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iddialara göre evinin önünde oynarken kaybolan Ecrin'in babaannesi Hacer Hanım, canlı yayına katıldı. Hacer Hanım'ın ve oğlu Özkan Hanım'ın çelişkili ifadeleri Müge Anlı'yı sinirlendirdi. Ecrin'i en son gören Özkan Kurnaz'ın cinsel istismarda bulunmuş olabileceği iddia edildi.

müge anlı

Müge Anlı'da Ecrin bebek olayınsa son dakika gelişmeleri devam ediyor. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 11 gündür her yerde aranan Ecrin bebeği en son gören babaanne Hacer Hanım, Müge Anlı'nın programına katıldı. Hacer Hanım'ın çelişkili ifadeleri stüdyoda bulunanları da sinirlendirdi. Öte yandan üvey amca Özkan Kurnaz hakkında kan donduran bir iddia ortay atıldı.

ECRİN BOĞULDU MU, İSTİSMARA MI UĞRADI?

Ecrin bebeği en son gören üvey amcası Özkan Kurnaz'ın Ecrin'in kaybolmasından önce, köy halkına "Eğer çocuk boğulduysa parmak izi kalır mı?" diye sorduğu ortaya çıktı. İddiaları kabul eden Özkan Kurnaz, "Ecrin'i en son ben gördüm. Üstünü, altını değiştirdim onda parmak izim var. Şüpheler benim üzerimde olduğu için merak edip sordum" dedi.

Öte yandan Samsun'dan telefona bağlanan Zeynal Bey, Özkan'ın kendisine, "Çocuk istismar edilmişse belli olur mu?" "Çocuk gömüldüğünde parmak izi çıkar mı?" diye sorduğunu söyledi.

ECRİN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ? KAÇIRILDI MI?

Özkan Kurnaz ile babaanne Hacer Hanım'ın açıklamalarının ardından Özkan'ın Ecrin'e bir şey yaptığı, annesi Hacer Hanım'ın da bunu sakladığı düşünüldü. Hacer Hanım ise, asla böyle bir şey olmadığını söyleyerek, iddiaları yalanladı.

VALİLİKTEN ECRİN AÇIKLAMASI!

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada arama çalışmalarına ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "07/05/2019 Salı günü saat 21.00´da Vezirköprü Kaymakamlığınca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aranarak, ilçe merkezine 32 km uzaklıkta bulunan Alancık Mahallesi´nde 1,5 yaşlarında Ecrin Kurnaz isimli çocuğun kayıp olduğu bilgisi verilmiştir. Kayıp bilgisi alınır alınmaz Samsun AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama çalışmalarına başlanmıştır. UMKE ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarında kadavra köpeği, canlı arama köpeği ve iz takip köpekleri de kullanılmıştır. Ayrıca bölgede havadan helikopterle arama çalışmaları ve Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği´ne bağlı 5 kişilik dalgıç ekibi tarafından da olay bölgesinde kıyı arama çalışmaları yapmıştır. Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında adli soruşturma devam ettirilmektedir. 16.05.2019 Perşembe günü saat 18.00 itibariyle arama çalışmalarına ara verilmiştir. Yeni bir bilgi ve bulguya ulaşıldığı takdirde arama çalışmalarına devam edilecektir" denildi.

 

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