Son dönemde ekranlardan uzak kalan Müge Boz, muhabirlerin, "Sizi televizyonda göremiyoruz. Bu sizin kendi tercihiniz mi?" sorusuna yanıt verdi.

Konuyla ilgili konuşan ünlü oyuncu, "Aslında bir dizi olsun istiyorum ama okuduğum senaryolarda içime sinen iş çıkmadı. Biraz titiz davranıyorum. İki tane film çektik. Onlar da deprem dolayısıyla biraz geri planda kaldı. İstediğim gibi bir iş olursa ekranda olacağım" açıklamasında bulundu.