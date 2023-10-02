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        Haberler Gündem Muğla açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 23:08 Güncelleme: 02.10.2023 - 23:09
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        41 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #datça
        #düzensiz göçmen
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