        Muğla'da 50 bin liralık motoruna 204 bin TL ceza yiyen adam, motorunu yaktı

        Muğla'da 50 bin liralık motoruna 204 bin TL ceza yiyen adam, motorunu yaktı

        Muğla'da park halindeki motosikletine 203 bin 965 TL ceza kesilen Mehmet Öztürk, duruma tepki göstererek aracını ateşe verdi. Ehliyeti ve vizesi olmadığı gerekçesiyle ceza yazıldığını belirten Öztürk, cezayı ödeyemeyeceğini söyleyerek "Asgari ücretle çalışan biriyim, bu cezayı ödemem mümkün değil" isyanında bulundu

        Giriş: 26.03.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Ceza çok tutunca motoru yaktı
        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 50 bin TL değerindeki motosikletine 203 bin 965 TL trafik cezası yazılan vatandaş motorunu ateşe verdi. 42 yaşındaki Mehmet Öztürk isimli vatandaş tarafına kesilen cezadan sonra bunalıma girdiğini belirterek motorunu yaktığını açıkladı.

        MOTORU ATEŞE VERDİ

        İHA'daki habere göre; Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde oturan Mehmet Öztürk, alışveriş merkezi önünde sabit duran motoruna ehliyet ve vizesi olmadığı için 203 bin 965 TL ceza kesildi. Araba parçasına trafik cezası yiyen vatandaş duruma tepki göstererek motorunu ateşe verdi.

        "DURDUĞU YERDE CEZA YEDİM"

        Motoruna park halinde iken 203 bin 965 TL trafik cezası yiyen vatandaş araba parasına ceza yediğini belirterek, "Durduğu yerde motoruma 203 bin 965 lira ceza yedim. Motorun üstünde yakalanmadım, ya da çevirmeye girmedim, herhangi bir olay anında giriş yaptığım bir yer yok. Drone'dan izleme ile motorla park ettiğim halde geldi polisler arkamdan, ehliyetim olmadığı için 203 bin lira ceza yazdı.

        Hatta küsuratı var, 204 bin lira ödeyemezdim bu parayı, 203 bin olarak ödeyeceğiz. Gerçi indirim de var yüzde 20 ödeyeceğiz. Asgari ücret çalışan birisi olaraktan. Bu ceza ödemem için en az bir sene geçmesi gerekiyor. Sonuçta evliyim, torun sahibiyim. Evimi bakmak zorundayım. Ama bu şekildeyken bu ceza yedim. İtiraz ediyorum, itirazlar içinde bulundum. Cezanın dolayı.

        Yani benim kullanmış olduğum motorun maliyeti sıfırını almış olsak bugün 50 bin lira. Ama yediğim ceza 204 bin lira. Yani onun için gerekenlerin yapılmasını istiyorum. Ya da itirazlarım ne kadar gider, ne yapılabilir, arkasında duracağım ve koşturmak da istiyorum. Bunalıma girdim nasıl ödeyeceğim ben bu cezayı? Ben iki tane çocuk besliyorum. İki tane torunum var. Bakmakla yükümlü olduğum bir evim var.

        Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Hani elektriğim, suyum, doğal gazım, telefonum, yani şahsi giderlerim. Hani nasıl ödenir yani 203 kusurları bir ceza. Yani şu anda en basit bir araba almaya kalksam bu para. Araba parasına ceza ödeyeceğim. Sonuç belli. Ödenecek, bekleyecek, faiz üstüne faiz binecek, faiz üstüne faiz binecek. Artık sonra icra gelecek. Bu şekilde devam edip gideceğiz diye düşünüyorum" dedi.

        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş gözaltılar

        (İHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasının son dalgası kapsamında Narkotik Şube ekiplerince gözaltına alınan Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas ve oyuncu Didem Soydan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne getirildi. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Osimhen'e Barça kancası!
        Osimhen'e Barça kancası!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Keresteli cinayette karar açıklandı!
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali