Muğla'da evde çakmak gazı patladı: 3 ağır yaralı
Muğla'da bir evde çakmağın patlaması sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 3 kişi ağır yaralandı
Giriş: 22 Mayıs 2026 - 02:01
Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Menteşe ilçesi Balıbey Mahallesi Kusular Sokak'taki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişinin evde soluduğu çakmak gazı bir anda patladı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberine göre vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar meydana gelen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
