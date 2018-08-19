Muğla’nın Ula ilçesinde dün akşam saatlerinde gölet çevresindeki bir düğünden atıldığı ileri sürülen havai fişek ormanı yaktı. İHA'nın haberine göre, Ula Göleti çevresinde bulunan tesisteki düğünde havai fişek ile birlikte dilek feneri uçuruldu. Patlatılan havai fişek tesisin çevresindeki ormanlık alana düştü. Ormanlık alandaki kuru otların tutuşması sonrası alevler gölet etrafındaki çam ormanlarına sıçradı.

Ula Göleti yakınında bulunan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Helikopter Filosu ekipleri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Menteşe ve Ula Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek, daha fazla büyümeden kontrolü sağladı. Yaklaşık bir hektarlık alanın yandığı yangında soğutma çalışmaları başlatıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre yangının tesisteki düğün alanında atılan havai fişek ile çıktığı belirtildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Meydana gelen orman yangının çıkış sebebi, teşkilatımız ve diğer kolluk kuvvetlerince araştırılmaktadır. Yangın saat 22.15’de kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.

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