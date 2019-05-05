Muğla’nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi öldü 39 kişi yaralandı. Savaş alanına dönen Milas-İzmir kara yolunda can pazarı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Milas-Söke karayolu Milas Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Milas terminalinden İstanbul’a gitmek için yola çıkan özel bir firmaya ait 34 BUD 832 plakalı yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü ile birlikte otobüste yolcu olarak bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Yaralılar ambulanslarla Milas’taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Can pazarının yaşandığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.