Muğla'da sağanak: Dere ve göl taştı, yollar göle döndü

MUĞLA'da, etkili olan sağanak nedeniyle Menteşe'de dere, Köyceğiz'de ise göl taştı. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle Köyceğiz ilçesindeki derelerin debileri yükseldi. Köyceğiz Gölü'nü besleyen 4 derede de su seviyesi arttı. Derelerin taşıdığı yağmur suları nedeniyle göl taşarken, Atatürk kordonu sular altında kaldı.