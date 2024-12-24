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        Muğla'da sağanak: Dere ve göl taştı, yollar göle döndü

        MUĞLA'da, etkili olan sağanak nedeniyle Menteşe'de dere, Köyceğiz'de ise göl taştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 17:44 Güncelleme: 24.12.2024 - 17:50
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        Muğla'da sağanak: Dere ve göl taştı, yollar göle döndü
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        MUĞLA'da, etkili olan sağanak nedeniyle Menteşe'de dere, Köyceğiz'de ise göl taştı. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, yaya ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan ve rüzgarla birlikte etkili olan sağanak nedeniyle Köyceğiz ilçesindeki derelerin debileri yükseldi. Köyceğiz Gölü'nü besleyen 4 derede de su seviyesi arttı. Derelerin taşıdığı yağmur suları nedeniyle göl taşarken, Atatürk kordonu sular altında kaldı.

        Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki cadde ve sokaklar göle döndü, Yeniköy Mahallesi'ndeki dere de taştı. Sürücüler ve yayalar, su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de yağışın ardından teyakkuza geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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