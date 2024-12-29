Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğlaspor'da Yasin imzayı attı

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Muğlaspor'un 1'inci Grup temsilcisi Bornova 1877'den renklerine bağladığı 22 yaşındaki golcü Yasin Uzunoğlu resmi sözleşmeyi imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:41 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğlaspor'da Yasin imzayı attı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Muğlaspor'un 1'inci Grup temsilcisi Bornova 1877'den renklerine bağladığı 22 yaşındaki golcü Yasin Uzunoğlu resmi sözleşmeyi imzaladı. Yasin Uzunoğlu için kulüp tesislerinde Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka, Asbaşkan Semih Soykan ve Basın Sözcüsü Barış Yayman'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi. Fethiyespor'da profesyonel olan 1.86 boyundaki genç futbolcu, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Ağrı 1970, Darıca Gençlerbirliği ve son olarak Bornova 1877 formalarını giydi. Yasin, ligin ilk devresinde 11 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti. Muğlaspor gibi köklü bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Yasin, "Burada en iyi şekilde performans göstererek kulübümüzün şampiyonluk hedefine katkı sunmak istiyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Düzenli ödeme yapan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak"
        "Düzenli ödeme yapan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak"
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        "Toplum AI'nin gücünü farkında değil"
        "Toplum AI'nin gücünü farkında değil"
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Trump'tan vasıflı göçmen alımına destek mesajı
        Trump'tan vasıflı göçmen alımına destek mesajı
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        Sevgilisine evlenme teklifinde bulundu
        Sevgilisine evlenme teklifinde bulundu
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"

        Benzer Haberler

        Kenan Özer 22 yıl sonra yuvasına döndü
        Kenan Özer 22 yıl sonra yuvasına döndü
        Bodrum FK'da Kenan Özer gitti
        Bodrum FK'da Kenan Özer gitti
        Bodrum FK, Kenan Özer ile yollarını ayırdı
        Bodrum FK, Kenan Özer ile yollarını ayırdı
        Bodrum'da hakkında 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bodrum'da hakkında 17 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Bodrum'da yaşayan yabancı uyruklular için yılbaşı etkinliği düzenlendi
        Bodrum'da yaşayan yabancı uyruklular için yılbaşı etkinliği düzenlendi
        Ortaca'da 89. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı
        Ortaca'da 89. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı