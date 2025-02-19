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        Bodrum'da mera alanına kaçak taş kırma ve eleme tesisine 5 milyon lira ceza

        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde mera arazisine kaçak taş kırma ve eleme tesisi kurup, hafriyat dökümü yaptığı belirlenen işletmeye toplam 5 milyon lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:13 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:15
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        Bodrum'da mera alanına kaçak taş kırma ve eleme tesisine 5 milyon lira ceza
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        MUĞLA'nınBodrum ilçesinde mera arazisine kaçak taş kırma ve eleme tesisi kurup, hafriyat dökümü yaptığı belirlenen işletmeye toplam 5 milyon lira para cezası kesildi.

        Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi ekipleri Göltürkbükü Mahallesi'nde mera alanı içerisinde kaçak taş kırma ve eleme tesisi kurulup, hafriyat dökümü yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Sabah saatlerinde jandarma desteğiyle bölgeye gelen ekipler, 136 dönüm alan içerisindeki tesise ait makinelerin kaldırılması ve bölgenin temizlenmesi için işletmeye talimat verdi.

        MAKİNELER DE KALDIRILDI

        Bunun üzerine işletme tarafından kırma ve eleme makineleri ile tesise ait birçok ekipmanı bölgeden kaldırıldı. İşletmeye, 'Hazine arazisini işgal', 'Kaçak hafriyat dökümü', 'Çevreyi kirletme' gibi suçlardan toplam 5 milyon liralık cezai işlem yapıldı. İşletmenin hafriyat yığınıyla dolan mera alanında gönüllü olarak temizlik çalışması yapacaklarını söyledikleri ancak daha fazla hafriyat döküp, kaçak tesis kurduklarını belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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