16 yıl önce yanan 200 hektar alanda dikilen fidanlar ağaç oldu

Menteşe'nin Özlüce mahallesi yakınlarında 2008 yılının Ağustos ayında orman yangını çıktı. Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında Ottepesi mevkiinde etkili olan yangınında yaklaşık 200 hektar alan zarar gördü. Yangına müdahale sırasında söndürme işçileri ve teknik elemanlardan oluşan 50 kişiye yakın personel rüzgarla ters dönen alevlerin tehdidi altında kaldı. 8 arazöz ve 1 dozer alevlere teslim oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.