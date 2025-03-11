16 yıl önce yanan 200 hektar alanda dikilen fidanlar ağaç oldu
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, 16 yıl önce çıkan yangında zarar gören 200 hektarlık alana dikilen fidanlar ağaç oldu.
MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, 16 yıl önce çıkan yangında zarar gören 200 hektarlık alana dikilen fidanlar ağaç oldu.
Menteşe'nin Özlüce mahallesi yakınlarında 2008 yılının Ağustos ayında orman yangını çıktı. Yılanlı Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında Ottepesi mevkiinde etkili olan yangınında yaklaşık 200 hektar alan zarar gördü. Yangına müdahale sırasında söndürme işçileri ve teknik elemanlardan oluşan 50 kişiye yakın personel rüzgarla ters dönen alevlerin tehdidi altında kaldı. 8 arazöz ve 1 dozer alevlere teslim oldu.
Yangının söndürülmesinin ardından bölgede ağaçlandırma çalışmalarına başlandı. Yanan alanın büyük bir kısmında doğal gençleştirme yöntemiyle fidanlar elde edildi. Yılanlı Dağı'nda 16 yıl önce tohumlardan elde edilen fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönüşüyor.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü 2008'deki alanın zarar görmüş hali ile 2024 yılında yeşile döndüğü fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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