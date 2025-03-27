Milas'ta orman yangını; 2 hektar alan zarar gördü

Yangın, Ören Bayır köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında ormanda çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerce yangın söndürülürken, 2 hektarlık alan yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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