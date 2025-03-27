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        Milas'ta orman yangını; 2 hektar alan zarar gördü

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 19:53 Güncelleme: 27.03.2025 - 19:55
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        Milas'ta orman yangını; 2 hektar alan zarar gördü
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        MUĞLA’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrası söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü.

        Yangın, Ören Bayır köyü yakınlarında saat 17.00 sıralarında ormanda çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekiplerce yangın söndürülürken, 2 hektarlık alan yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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