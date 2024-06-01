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        8. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 8. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 22:23 Güncelleme: 01.06.2024 - 22:23
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        8. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 8. Uluslararası Bodrum Caz Festivali başladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin destekleriyle, ilçedeki bir otelde düzenlenen festivalin açılış etkinliğinde caz sanatçıları performanslarını sergiledi.

        Sanatseverlerin ilgiyle dinlediği caz festivalinde Tahsin Ünüvar, Umut Deniz, Hakan Behlil üçlüsü konser verdi.

        Gruba, 16 yaşındaki Rüzgar Yıldırım da caz şarkılarıyla eşlik etti. Yıldırım, sahnede söylediği şarkılarla izleyenlerin beğenisini topladı.

        Caz Derneği Başkanı Özlem Oktar Varoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl çok sayıda ülkeden caz müzisyenlerini ağırlayacaklarını söyledi.

        Sahneleri gençlerle buluşturacaklarını belirten Varoğlu, Bodrum'un uluslararası kimliğine çok yakışan festival yapmaya çalışacaklarını, Bodrum Yarımadası geneline yaydıkları festival kapsamında sanatçıların birçok mekanda sahne alacağını dile getirdi.

        Festival kapsamında, Muğla Türküleri Caz Yorumları, Doruk Çebi "Orchestral" Trio feat, Murat Arkan Dinletisi, George Kontrafouris Baby Trio feat. Nestor Vassilakis | Rhodes & South Aegean Jazz Festival, Sibel Köse & George Kontrafouris feat. Dimitri Vassilakis, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars ile Kerem Görsev Trio'nun da arasında olduğu çok sayıda grup konser verecek.

        Caz festivali, 15 Haziran'da sona erecek.

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