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        Datça'da badem ağaçları çiçek açtı

        Muğla'nın Datça ilçesinde çiçek açan badem ağaçları, çok sayıda ziyaretçi çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 17:16 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:16
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        Datça'da badem ağaçları çiçek açtı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde çiçek açan badem ağaçları, çok sayıda ziyaretçi çekiyor.

        Datça'da havaların ısınmasıyla badem ağaçlarının çiçek açtığı bahçeler, güzel görüntüler oluşturdu.

        Yazıköy ve Cumalı mahallelerine beyaz çiçekleri görmek için gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.

        Datça'da badem ağaçlarının gelecek ay meyve vermesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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