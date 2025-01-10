Datça'da badem ağaçları çiçek açtı
Muğla'nın Datça ilçesinde çiçek açan badem ağaçları, çok sayıda ziyaretçi çekiyor.
Muğla'nın Datça ilçesinde çiçek açan badem ağaçları, çok sayıda ziyaretçi çekiyor.
Datça'da havaların ısınmasıyla badem ağaçlarının çiçek açtığı bahçeler, güzel görüntüler oluşturdu.
Yazıköy ve Cumalı mahallelerine beyaz çiçekleri görmek için gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.
Datça'da badem ağaçlarının gelecek ay meyve vermesi bekleniyor.
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