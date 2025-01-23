Muğla'da eşini darbettiği öne sürülen kişi tutuklandı

Sağlık ekibince, bilinci kapalı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyobası Mahallesi'nde yaşayan Y.K. ile eşi U.K. arasında evde bulundukları sırada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Y.K, tartışmanın büyümesi üzerine eşini darbetti.

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