Bodrum'da fırtına etkili oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtınanın saatteki hızı 50 kilometreyi aştı.
Yarımadanın kuzeyinde daha çok etkisini gösteren fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu, sahildeki bazı iskeleler dalgalardan olumsuz etkilendi.
Fırtına nedeniyle ilçeden yapılması planlanan feribot seferleri de iptal edildi.
Olumsuz havanın birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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