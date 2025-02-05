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        Bodrum'da fırtına etkili oldu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 16:13 Güncelleme: 05.02.2025 - 16:13
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        Bodrum'da fırtına etkili oldu
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

        İlçede sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtınanın saatteki hızı 50 kilometreyi aştı.

        Yarımadanın kuzeyinde daha çok etkisini gösteren fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu, sahildeki bazı iskeleler dalgalardan olumsuz etkilendi.

        Fırtına nedeniyle ilçeden yapılması planlanan feribot seferleri de iptal edildi.

        Olumsuz havanın birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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