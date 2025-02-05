Bodrum'da fırtına etkili oldu

Olumsuz havanın birkaç gün daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ilçeden yapılması planlanan feribot seferleri de iptal edildi.

Yarımadanın kuzeyinde daha çok etkisini gösteren fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu, sahildeki bazı iskeleler dalgalardan olumsuz etkilendi.

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