Muğla'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde bazı şüphelilerin birçok kişiye zorla senet imzalatıp borçlandırdıklarını, kişisel bilgilerini ele geçirerek nitelikli dolandırıcılık yaptıklarını ve kasten öldürmeye teşebbüs ettiklerini belirleyerek eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.