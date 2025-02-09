Muğla'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Menteşe, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Muğla'nın Menteşe, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde bazı şüphelilerin birçok kişiye zorla senet imzalatıp borçlandırdıklarını, kişisel bilgilerini ele geçirerek nitelikli dolandırıcılık yaptıklarını ve kasten öldürmeye teşebbüs ettiklerini belirleyerek eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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