Yat yarışlarında Marmaris MIYC Kış Trofesi'nin 2. ayağı tamamlandı

Trofenin 2. ayağında gerçekleştirilen iki yarış sonunda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve kaptanları şöyle:

Balonlarını açarak rüzgardan olduğunca fazla faydalanmaya çalışan yatlar körfezde renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar da güneşli havada plajlardan yarışları ilgiyle takip etti.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği üçgen rotada koy içinden start alan yatlar rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 2. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Almanya, Belarus, Fransa, Rusya, Kazakistan ve İngiltere'den 28 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.

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