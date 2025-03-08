Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen 17. Campus Cup Yelkenli Yarışları'nın ikinci gününde iki yarış gerçekleştirildi.

Marmaris Körfezi'nde üniversite öğrencilerinin katılımıyla yapılan yarışlarda, Piri Reis, Beykoz, Koç, Galatasaray, İstanbul Teknik, İstanbul, Boğaziçi, Marmara, Yaşar, Acıbadem, Bilgi, İzmir Yüksek Teknoloji, Ege, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik üniversitelerinden 19 takımda 300 yelkenci mücadele ediyor.

Kupanın ikinci gününde yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan sırayla ayrılarak filolarına göre körfeze ve açık denize seyir yapıp, uygun rüzgarın çıkmasını beklerken antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği rotada start alan yatlar, bir süre sonra rüzgar yetersizliği nedeniyle durdu. Hakem heyeti, yarışı rüzgar yetersizliği nedeniyle iptal etti.

Bir süre bekleyişin ve yarış için uygun rüzgarın ardından yatlar yeniden start aldı. İlk yarışın tamamlanmasından sonra yatlar bir yarış daha yaparak marinaya döndü.

İki yarışın yapıldığı günde ekipler, IRC-A, IRC-B, IRC-C ve ORC-D sınıflarında mücadele verirken balonlarıyla da renkli görüntüler sergiledi.

17. Campus Cup, yarın final yarışlarıyla sona erecek.