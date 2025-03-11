Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ertaş, mesajında, aziz milletin vatan toprakları ve bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi ve her bir Türk vatandaşının bu toprakları ilelebet canı ve cananı pahasına koruma vazifesini hatırlatan İstiklal Marşı’nın Kabulünün 104. sene-i devriyesinin idrak edildiğini hatırlattı.

Dünyada eşi benzeri olmayan zaferlerin bulunduğunu belirten Ertaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin topyekün, kadın erkek, genç yaşlı demeden vatan savunması yaptığı Kurtuluş Savaşı bu zaferlerin en büyük timsallerindendir. İstiklal Marşımız, yüce milletimizin yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde gösterdiği fedakarlığının, azim ve kararlığının, vatanseverliğinin kelimelere dökülerek, bağımsızlık mücadelemizin nasıl kazanıldığının ilmek ilmek anlatıldığı muazzam bir eserdir."

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın" temennisinde, o yıllarda verilen çetin mücadeleye ve insanüstü gayrete de işaret ettiğini bildiren Ertaş, şunları kaydetti:

"Şanlı bayrağımızla birlikte bağımsızlığımızın en önemli simgelerinden olan İstiklal Marşı, özlü dizeleriyle milletimizi ortak düşünce ve duygularda buluşturmakta, birlik ve dayanışmamızı güçlendirmektedir. İstiklal Marşı’nın yazılmasına neden olan süreci ve İstiklal Marşı’nın ruhunda var olan bağımsızlık iradesini belleğimizden silmeyip sürekli canlı tutmalıyız. Genç kuşakların, Mehmet Akif'in başta İstiklal Marşı olmak üzere eserlerinin bütününde yer verdiği yol haritasını takip ederek ülkemizin gelişmesine, dönüşmesine ve güçlenmesine katkı sağlayacak adımlarla geleceğe kararlılıkla yürüyeceklerine inanıyorum."