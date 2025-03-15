Muğla'ya İngiltere'den gelen sezonun ilk turist kafilesi çiçeklerle karşılandı

Muğla'nın Dalaman ilçesine İngiltere'den sezonun ilk turist kafilesi geldi.

İngiltere'den YDA Dalaman Havalimanı'na inen kafile için karşılama töreni düzenlendi.

Kafiledeki 149 yolcuya havalimanı yetkilileri çiçek verildi.

Çeşitli ikramlarda bulunulan İngiliz turistler, işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere hareket etti.

YDA Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin, kafileyi heyecanla karşıladıklarını söyledi.

Misafirlerin daha modern ve konforlu bir deneyim yaşaması için önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Laçin, yakında açılışı yapılacak dış hatlar terminalinde yeni konsept ile yolculara daha iyi imkanlar sunacaklarını belirtti.

Laçin, 2025 yılı itibarıyla pazar çeşitliliğinin artırılmasıyla daha fazla destinasyona hizmet vermeyi amaçladıklarını vurguladı.

Törene ayrıca Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, DHMİ Dalaman Havalimanı Başmüdürü Özay Güçlü ve havalimanı yetkilileri katıldı.