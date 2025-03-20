Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da "Hafız Ol Hafız Kal Projesi" finali yapıldı

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Hafız Ol Hafız Kal Projesi" Muğla il finali yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:39 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da "Hafız Ol Hafız Kal Projesi" finali yapıldı
        ABONE OL

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Hafız Ol Hafız Kal Projesi" Muğla il finali yapıldı.

        Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı'nın başkanlık ettiği yarışma jürisinde, Muğla İl Müftü Yardımcıları Erkan Saral ve Sema Özbakış, Menteşe İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın ve Uzman Vaiz Nesibe Orman yer aldı.

        Komisyon değerlendirmesi sonucu, Yavuz Okulu ve Nurefşan Ekinci başarılı bulunarak Muğla'yı bölge yarışmalarında temsil etme hakkı kazandı.

        Yarışma sonunda Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, başarılı yarışmacılara Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından eserler hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        AK Partili Çelik: Değerlendirecek olan siyasiler değil
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        Sosyal medya ve internet erişim problemi sürüyor
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        87 şüphelinin ifade işlemleri başladı
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Milli Takım A Ligi aşkına sahada!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Öldüren yumruğa istenen ceza belli oldu!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Yaşlı yolcuya hakaret etti... Metrodan attılar!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Doğal magnezyum deposu 11 meyve!
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Oval Ofis'e kola düğmesi geri döndü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Dişi çekildikten sonra kanaması durdurulamayan Toprak öldü
        Talisca'da yoğun mesai!
        Talisca'da yoğun mesai!
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Fenerbahçe için sürpriz iddia!
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        TCMB'den döviz açıklaması
        TCMB'den döviz açıklaması
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        20 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Eşini ve 2 çocuğunu toprağa verdi! Son bakıştaki o gözler...
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Emlak Konut kampanyası uzatıldı
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz
        Hızlı ve büyük problemlerle yaşlanıyoruz

        Benzer Haberler

        Fethiye açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
        Fethiye açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma
        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında soruşturma
        Tanyeli, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
        Tanyeli, Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı
        Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma a...
        Muğla'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma a...
        Bodrum'da bir imam, cami avlusunda iftar sofrası kuruyor
        Bodrum'da bir imam, cami avlusunda iftar sofrası kuruyor
        Bodrum'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bodrum'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı