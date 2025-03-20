Muğla'da "Hafız Ol Hafız Kal Projesi" finali yapıldı

Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı'nın başkanlık ettiği yarışma jürisinde, Muğla İl Müftü Yardımcıları Erkan Saral ve Sema Özbakış, Menteşe İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın ve Uzman Vaiz Nesibe Orman yer aldı.

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