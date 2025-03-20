Muğla'da "Hafız Ol Hafız Kal Projesi" finali yapıldı
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Hafız Ol Hafız Kal Projesi" Muğla il finali yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Hafız Ol Hafız Kal Projesi" Muğla il finali yapıldı.
Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı'nın başkanlık ettiği yarışma jürisinde, Muğla İl Müftü Yardımcıları Erkan Saral ve Sema Özbakış, Menteşe İlçe Müftüsü Ertuğrul Akın ve Uzman Vaiz Nesibe Orman yer aldı.
Komisyon değerlendirmesi sonucu, Yavuz Okulu ve Nurefşan Ekinci başarılı bulunarak Muğla'yı bölge yarışmalarında temsil etme hakkı kazandı.
Yarışma sonunda Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, başarılı yarışmacılara Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlarından eserler hediye etti.
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