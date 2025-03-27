Bodrum'da 34 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ekipler, "gasp", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "askeri yasaklı bölgelere girme" suçlarından hakkında 34 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B'nin Ortakent Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

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