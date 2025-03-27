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        Bodrum'da 34 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 34 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:07 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:07
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        Bodrum'da 34 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 34 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "gasp", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "askeri yasaklı bölgelere girme" suçlarından hakkında 34 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B'nin Ortakent Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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