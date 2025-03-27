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        Muğla'da 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 18:16 Güncelleme: 27.03.2025 - 18:20
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        Muğla'da 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada "Birden fazla kişi ile işyerinden silahlı yağma, görevi yaptırmamak için direnme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, tehdit, basit yaralama ve taksirle ölüme neden olma" suçlarından 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç'nin ilçede olduğu tespit edildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Emirbeyazıt Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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