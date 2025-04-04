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        Marmaris'e sezonun ilk kruvaziyeri Rus turistlerle geldi

        Muğla'nın Marmaris ilçesine sezonun ilk kruvaziyeri "Astoria Grande" ile 756 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:04 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:17
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        Marmaris'e sezonun ilk kruvaziyeri Rus turistlerle geldi
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        Muğla'nın Marmaris ilçesine sezonun ilk kruvaziyeri "Astoria Grande" ile 756 yolcu geldi.

        Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki gemi, Marmaris Cruise Port büyük iskelesine yanaştı.

        Bodrum Cruise Port Limanı'ndan gelen kruvaziyerde çoğunluğu Rus 756 yolcu ile 432 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Geminin, gece saatlerinde Antalya'ya hareket edeceği öğrenildi.

        -60 kruvaziyer bekleniyor

        Marmaris Cruise Port Genel Müdürü Murat Tugay, gazetecilere, yılın ilk gemisini ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ve Marmaris çarşısındaki ekonomik hareketliliğe olumlu katkı sağladığını görmekten memnun olduklarını söyledi.

        2025 yılı değerlendirmesinde bulunan Tugay, "Bu yıl limanımıza toplamda 60 kruvaziyer gemisinin uğrayacağını öngörüyoruz. Özellikle, ilk kez Marmaris’e gelecek yeni kruvaziyer gemileri, önümüzdeki yıllarda da bu olumlu artışın süreceğinin bir göstergesi. Marmaris'in kruvaziyer turizmi açısından daha da cazip hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Tugay, 6-7 Mayıs'ta Girit Adası'nda düzenlenecek Posidonia Deniz Turizm Forumu'nda kruvaziyer firma temsilcileri ile bir araya gelerek bölgenin tanıtım faaliyetlerine devam edeceklerini, forumda stant açan tek Türk limanı olacaklarını dile getirdi.

        Marmaris-Rodos hattında artan sefer sayıları ve kapıda vize uygulamasının bu yıl içinde uzatılmasının yolcu sayısını da arttıracağına dikkati çeken Tugay, Marmaris'in yalnızca bir yolcu limanı değil, ülkeye yük gemileriyle taşınan yatların giriş noktalarından biri olduğunu belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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