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        Fethiye'de çatıda çıkan yangın evde hasara yol açtı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 20:01 Güncelleme: 19.04.2025 - 20:04
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        Fethiye'de çatıda çıkan yangın evde hasara yol açtı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Karaçulha Mahallesi Mustafa Severoğlu Caddesi'ndeki iki katlı evin çatısında yangın çıktı.

        Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin çatı katında hasar oluştu.

        Söndürme çalışmaları sırasında ev sahiplerinin üzüldüğü görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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