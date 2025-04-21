Ortaca'da 23 Nisan Okullar Arası Yüzme Yarışı yapıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Okullar Arası Yüzme yarışları gerçekleştirildi.

Ortaca Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Ahmet Ateş Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen etkinliğe, kentteki ilk ve orta okullarından çeşitli yaş kategorilerinde kız ve erkeklerde 230 öğrenci katıldı.

Etkinliğin sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi.

Ortaca Gençlik ve Spor Müdürü Murat Sözgen, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.