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        Ortaca'da 23 Nisan Okullar Arası Yüzme Yarışı yapıldı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Okullar Arası Yüzme yarışları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 12:07 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:31
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        Ortaca'da 23 Nisan Okullar Arası Yüzme Yarışı yapıldı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Okullar Arası Yüzme yarışları gerçekleştirildi.

        Ortaca Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Ahmet Ateş Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen etkinliğe, kentteki ilk ve orta okullarından çeşitli yaş kategorilerinde kız ve erkeklerde 230 öğrenci katıldı.

        Etkinliğin sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi.

        Ortaca Gençlik ve Spor Müdürü Murat Sözgen, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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