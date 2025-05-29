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        Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:36 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:39
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        Bodrum'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.

        Turgutreis Mahallesi Mehmet Hilmi Caddesi'nde oto yıkama, motosiklet ve lastik tamiri yapılan iş yerinde, elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin tamamını sardı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin güçlükle kontrol altına aldığı yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

        Jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının ardından iş yerinde inceleme yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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