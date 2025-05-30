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        Bodrum'da üretilen süper yat denize indirildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde imal edilen 1,2 milyar lira değerindeki süper yat "Legasea", törenle denize indirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 15:32 Güncelleme: 30.05.2025 - 15:47
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        Bodrum'da üretilen süper yat denize indirildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde imal edilen 1,2 milyar lira değerindeki süper yat "Legasea", törenle denize indirildi.

        İçmeler tersanesindeki firma tarafından 50 metre uzunluğundaki ve 9 metre genişliğindeki süper yatın üretimi 3 yılda tamamlandı.

        4 güverte, 12 kişilik 6 misafir kabini, 2 salon ve 10 personel için 5 kabinin bulunduğu yat için firmanın tersanesinde denize indirme töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Kaymakam Mustafa Çit, yatın Bodrum'daki tesislerden çıkmasının gurur verici olduğunu söyledi.

        Firmanın Üst Yöneticisi (COE) Onur Tekin, teknenin tasarım süreciyle 3 yılda tamamlandığını ve değerinin 1,2 milyar lira olduğunu belirtti.

        Firmanın ortağı Tufan Güleş de tersanede 380 kişinin çalıştığını, daha da iyilerini Türkiye için yapmaya gayret göstereceklerini kaydetti.

        Türkiye'yi sevdiğini söyleyen tekne sahibi Tzahi Nachmias da 10 yıldır tekne sahibi olduğunu, Bodrum, Marmaris ve Göcekli personelle çalıştığını belirterek, "Dünyanın neresinde seyir yaparsam yapayım sadece Türkiye'yi seviyorum. İtalya'da yaptırdığım lüks yatlara biniyordum. En son 50 metrelik teknemi satıp buradan 50 metrelik tekne aldım. Bu, tamamen özel kullanımım için olacak." diye konuştu.

        Törene Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, STK temsilcileri, firma yetkilileri, sektör temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

        Süper yat, sirenler eşliğinde denize indirildi.

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