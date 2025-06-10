Muğla'da misafir olarak gittiği evde baba ve oğlunu öldüren zanlı tutuklandı

K.U'nun bıçakla saldırdığı Menderes A. ile oğlu Kıvanç A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Nesrin A. ise ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Terzialiler Mahallesi 160 Sokak'taki 4 katlı Salar Apartmanı'nda dün, K.U. ile misafir olduğu aile üyeleri Menderes A, eşi Nesrin A. ve çocukları Kıvanç A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Terzialiler Mahallesi'nde dün aile ziyareti sırasında çıkan kavgada Menderes A. ve oğlu Kıvanç A'yı bıçaklayarak öldürdüğü, eşi Nesrin A'yı da yaraladığı gerekçesiyle yakalanan K.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada baba ile oğlunu öldürdüğü, anneyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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