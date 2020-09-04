Ege komedisi ‘Mandırana’ çekimleri başlıyor Çok sayıda dizi ve sinema filmi çekiminin gerçekleştiği Muğla’da yeni bir Ege komedisi filmi ve oyuncularının çoğunluğu yerel oyunculardan oluşan ‘Mandırana’ filmi 15 Eylül’de motor diyecek.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ege komedisi ‘Mandırana’ çekimleri başlıyor Çok sayıda dizi ve sinema filmi çekiminin gerçekleştiği Muğla’da yeni bir Ege komedisi filmi ve oyuncularının çoğunluğu yerel oyunculardan oluşan ‘Mandırana’ filmi 15 Eylül’de motor diyecek.

İHA

Ege komedisi ‘Mandırana’ çekimleri başlıyor Çok sayıda dizi ve sinema filmi çekiminin gerçekleştiği Muğla’da yeni bir Ege komedisi filmi ve oyuncularının çoğunluğu yerel oyunculardan oluşan ‘Mandırana’ filmi 15 Eylül’de motor diyecek.

Doğası, iklimi ve şivesi ile Türkiye’nin açık hava film platosu haline gelen Muğla’da yeni bir Ege komedisi filmi için 15 Eylül’de çekimler start alacak.
Yüksel Aksu’nun ‘Dondurmam Gaymak’ filminin başarısı sonrası Muğla’da çok sayıda dizi çekiminin yanında sinema filmi çekimleri de ardı ardına gerçekleşti. Son olarak 15 Eylül’de çekimlerine başlanacak olan ve Muğlalı sinema ve dizi oyuncusu Gülnihal Demir, Sinan Bengier, Volkan Baş, Mustafa Şen, Bekir Annıak, Osman Bayar, Yiğit Dören ve Nihat Kapız gibi isimlerin yer aldığı ‘Mandırana’ sinema filmi 15 Eylül’de çekimleri başlayacak ve Ekim ayı sonu gibi tamamlanması hedefleniyor.
Yönetmen, yapımcı ve senaryo koltuğunda oturanlar tamamı Muğlalı olan filmin yönetmenliğini İlhan İnce, yapımcılığını Zafer Kaya ve Selahattin İnce, Genel yönetmenliğini Mustafa Kara, Hikâye ve Senaryosu da Zafer Kaya tarafından yazılan komedi türü ‘Mandırana’ sinema filminin tanıtım toplantısı Karabağlar yaylasında bir restorantta gerçekleşti.
Senaryo yazarı ve yapımcılarından Zafer Kaya, “Bu senaryonun büyük kısmı Ege insanın gerçek hikâyesinden ve epizotlarından oluşuyor. Bu senaryoyu yazarken çok büyük keyif aldım. 3 Adam Medya iş birliğimizle yapılacak bu filme ciddi bir emek ve finansman sağlandık. Harika bir kadro ile projemizi 15 Eylül’de çekmeye başlıyoruz. Hikâyenin nerdeyse tamamını Muğla’da çekeceğiz" diye konuştu.
Filmin Yönetmeni İlhan İnce ise, “Senaryo çok sağlam bir Ege komedisini oluşturmakta. Çıkacak olan hikâye en güzel şekilde sinema izleyicisi ile buluşacak ve seyircinin sinema salonundan çıkarken keşke devamı gelse diyeceğini düşünüyorum” dedi.
Filmin başrol oyuncusu olan, filmin ismini taşıyan karakter olan ‘MandırANA’ Gülnihal Demir ise, “Filmimiz şimdiye kadar Ege komedileri arasında en iddialı sinema filmi olacak” dedi.
Filmin oyucularından Mustafa Şen, canlandırdığı karakter hakkında, “Murtaza karakterini canlandırıyorum. Her şeyden önce senaryodaki bütünlüğe karşı ve hikâyeye karşı sorumluluklarım var, işlerin iyi gitmesini istiyorum. Öyle keyifli, eğlenceli ve inanın ilk okuduğumda büyük heyecan duyduğum bir senaryo oldu” diye konuştu.
Oyuncu Volkan Baş da kendisinin Egeli ve Muğlalı olduğunu söyleyerek, “Çok fazlası ile dizi ve sinema adına Ege karakteri oynadım, Ege şivesi seslendirdim ama bu senaryodaki Yüksel karakteri gibi hem ciddi hem de oyunculuğun zirve noktası ile ilk defa bütünleşeceğim” dedi.
Filmin konusu
Tüm doğallığı ve sakinliğiyle kendi halinde bir yaşam sürdüren köylülerin ve MandırANA’nın huzuru, besicilik konusunda farklı fikirleri olan Murtaza adında bir girişimcinin köye gelmesiyle kaçıyor. Köylü ile Murtaza’nın güldürü öğeleriyle yüklü mücadelesi etkili ve eğlenceli sahnelerle karşımıza çıkıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İş yerinde çıkan araç yangınını çalışanlar söndürdü
YEREL HABERLER İş yerinde çıkan araç yangınını çalışanlar söndürdü
Milyon dolarlık yatlar ardı ardına Bodrum’a demir attı
YEREL HABERLER Milyon dolarlık yatlar ardı ardına Bodrum’a demir ...
Milas OSB'd revizyon imar uygulaması ihalesi yapıldı
YEREL HABERLER Milas OSB'd revizyon imar uygulaması ihalesi yapıldı
Bodrum Caz Festivali büyülüyor
YEREL HABERLER Bodrum Caz Festivali büyülüyor
Arıcılara ‘Can Suyu’ projesi Arıcıların peteklerini saklama döneminde güvelerin verdiği zararların önüne geçmek için çalışma başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Temiz Petek Projesi’ni hayata geçirdi.
YEREL HABERLER Arıcılara ‘Can Suyu’ projesi Arıcıların peteklerini ...
Datça’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Datça’da uyuşturucu operasyonu
Menteşe'de kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu
YEREL HABERLER Menteşe'de kurallara uymayan işletmeler hakkında ...
Şehit ailesi, çocuklarının adının mesire alanından kaldırılmasını istedi
YEREL HABERLER Şehit ailesi, çocuklarının adının mesire alanından ...
Milas’ta korona virüs denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Milas’ta korona virüs denetimleri devam ediyor
Milas'ın İkizköy Mahallesi sakinlerinin susuzluk tepkisi
YEREL HABERLER Milas'ın İkizköy Mahallesi sakinlerinin susuzluk ...
Başkan Oktay ve Milletvekili Girgin, Bozburun Mahallesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Oktay ve Milletvekili Girgin, Bozburun ...
Marmaris polisi turistlere maske dağıttı 
YEREL HABERLER Marmaris polisi turistlere maske dağıttı 
Marmaris’te pandemi seferberliğine yabancı turistler de katıldı Polislerle birlikte Rus turistler de maske dağıtımı yaptı
YEREL HABERLER Marmaris’te pandemi seferberliğine yabancı turistler ...
Muğla'da limon ihalesi
YEREL HABERLER Muğla'da limon ihalesi
Marmaris’te ruhsatsız otel mühürlendi, turistler başka otellere yerleştirildi
YEREL HABERLER Marmaris’te ruhsatsız otel mühürlendi, turistler ...
Marmaris´te 4 yıldızlı otel mühürlendi turistler başka otele yerleştirildi
YEREL HABERLER Marmaris´te 4 yıldızlı otel mühürlendi turistler ...
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 2 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 2 kaçak göçmen ...
Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye’de trafik kazası: 2 yaralı
Yunanlılar yine Türk karasularına itti
YEREL HABERLER Yunanlılar yine Türk karasularına itti
Veteriner için geldi, otomobili park ederken kuaför dükkanına girdi
YEREL HABERLER Veteriner için geldi, otomobili park ederken kuaför ...
Ahmet Gazi Caddesi sakinleri, Milas Belediyesi'nin yeşil alanı korumasını istedi
YEREL HABERLER Ahmet Gazi Caddesi sakinleri, Milas Belediyesi'nin ...
Muğlaspor'da Cantürk ve Ömer de tamam
YEREL HABERLER Muğlaspor'da Cantürk ve Ömer de tamam
Edebiyat otobüsü Marmaris’te
YEREL HABERLER Edebiyat otobüsü Marmaris’te

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X