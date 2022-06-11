Bodrum'da karaya oturan tekne kurtarıldı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, içinde 1 kişinin bulunduğu, karaya oturan tekneyi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri kurtardı.

KEGM ekipleri, Bodrum açıklarında sabah saatlerinde, içinde 1 kişinin bulunduğu teknenin karaya oturduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, 'KIYEM-6' botuna tekneyi yedekleyerek güvenli şekilde Bodrum Marina´ya yanaştırdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-06-11 14:26:37



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