Muğla Marmaris'te deprem mi oldu

Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde deprem oldu. AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.8, Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise 5.1 olarak ölçüldü.

AFAD EN SON DEPREM VERİLERİ

KANDİLLİ SON DEPREM VERİLERİ