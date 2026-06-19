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        Haberler Gündem Güncel Muğla ve Aydın’da orman yangını | Son dakika haberleri

        Muğla ve Aydın’da orman yangını

        Muğla ve Aydın'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle ormanlık alanlarda yıldırım düşmesi sonucu yangınlar çıktı. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin, 6 farklı noktadaki yangınlara havadan ve karadan müdahalesi sürüyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 23:02 Güncelleme:
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        2 ilde orman yangını

        Bölgede etkili olan gök gürültülü sağanak yağışlar, ormanlık alanlarda yıldırım düşmelerine neden oldu. Muğla ve Aydın’da farklı noktalarda çıkan yıldırım kaynaklı yangınlar üzerine ekipler sevk edildi.

        Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, 6 farklı noktada çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangınların büyümeden kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

        Yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü bölgede gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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