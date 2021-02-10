Muhabbet kuşu 'Cevriye'ye, diş protezinden gaga

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Muhabbet kuşu 'Cevriye'ye, diş protezinden gaga

Antalya'da burnundaki tümör yüzünden gagası düşen 6 yaşındaki muhabbet kuşu 'Cevriye'ye, diş protezinden gaga yapıldı. Çocuk implantlarıyla tutturulan protez gaga ameliyatı 2,5 saat sürdü. Kuşun sahibi 21 yaşındaki Helen Sanem Gültekin, "Cevriye'nin gagası düşünce yaşamaz diye düşündük, uyutmak için veterinere gelmiştik. Direndi, ameliyattan da çıktı ve şu an gayet sağlıklı" dedi

Muhabbet kuşu 'Cevriye'ye, diş protezinden gaga
DHA

9 Eylül Üniversitesi Sosyoloji bölümünde okuyan Helen Sanem Gültekin, uzaktan eğitim nedeniyle Antalya'dayken 'Cevriye' adını verdiği muhabbet kuşu, burnundan rahatsızlandı.

DHA'nın haberine göre gagası kanayan, papağan kuş türlerinden, ortalama yaşam süresi 10 yıl olan kuşa, 'kanser' teşhisi konuldu. Yavruyken aldığı 'Cevriye'nin bu durumuna üzülen ve kuşunu Konyaaltı ilçesindeki bir veteriner kliniğine getiren Gültekin, "Tümörü vardı bir gece tümörü patladı, çok yoğun kanama oldu. Ameliyat yapılamayacağı söylendi. 20 gramlık hayvan. Bir akşam gagası düştü. Biz de veterinere uyutulması için geldik" dedi.

Kuşu muayene eden veteriner hekim Onur Değirmen'in aklına diş proteziyle gaga yapmanın geldiğini anlatan Gültekin, "Çene cerrahı ile çalışılarak gaga yapıldı. 'Ameliyattan çıkamaz' diye düşündük. O ameliyattan çıktı. 6 yaşında ve şu an gayet sağlıklı" dedi.

Cevriye'yi 5 yıl önce yavruyken annesinin iş yerindeki bir kişiden alınıp sahiplendiğini anlatan Gültekin, "Korkaktı bize ısınamadı. Kedi, kaplumbağa ve ördek denedik, köpek gezdirmesi zordur. Muhabbet kuşunun bakımı daha basit. Cevriye aç bir kuş, sürekli yemek yer. Ameliyattan sonra ötmeyi bıraktı. Yavaş yavaş geçecek diye umuyorum."

GAYET SAĞLIKLI

Ameliyatı yapan Veteriner Hekim Onur Değirmen ile tekniker Emre Dipevliler, muayeneye getirilen muhabbet kuşunun gayet sağlıklı olduğunu gördüklerini aktardı. Yapılan gagayı da kontrol eden ameliyat ekibi, kuşu bir sonraki kontrol için Helen Sanem Gültekin'e teslim etti.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Veteriner Hekim Onur Değirmen, kuşun gaga ameliyatı sonrası oldukça sağlıklı olduğunu söyledi. Gaganın çok önemli bir organ olduğunu, içinde kan damarları ve sinirler olduğunu vurgulayan Değirmen, "Bu kuşlarda çok yapılamayan bir operasyondu. Türkiye'de yapılmamış bir operasyon" dedi. Değirmen, kuşun burnunda oluşan tümörün gagayı etkilediğini, ilaçlarla bu bölgeyi temizlemek isterken gaganın kendiliğinden düştüğünü söyledi. Kuşun sahibinin umutsuz bir şekilde kliniğe geldiğini, uyutulmasının dahi düşünüldüğünü belirten Veteriner Hekim Değirmen, "Daha önce Türkiye'de gaga tamamen düşmemiş ve öyle ameliyatlar yapılmış. Kliniğimizde bu operasyonu yapmaya karar verdik. Toplamda 2,5 saate yakın sürdü. Dişlerde kullanılan akrilik maddeyi şekillendirip gaga yaptık ve çocukların dişlerinde kullanılan implant ile gagayı sabitledik. Cevriye, şu an yeni gagasına alışma devresinde, ötme problemi var. Yemesi de gayet iyi. Kuşun sağlıklı olması bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Türkiye'de ilk kez bu tarzda yapılan bir ameliyat oldu" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Davayı kazandılar, 700 yıllık kalenin varisi oldular - Haberler
YAŞAMDavayı kazandılar, 700 yıllık kalenin varisi oldular
Milli Piyango çekilişi sonuçları 9 Şubat 2021... Milli Piyango sonucu sorgulama ekranı (tam liste)
YAŞAM9 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları
9 Şubat Süper Loto sonuçları 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM9 Şubat Süper Loto sonuçları
Günlük burç yorumları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 9 Şubat - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla, öğren
YAŞAMSüper Loto sonuçları açıklandı 9 Şubat!
Son dakika haberler... Ameliyatsız 87 kilo verdi
YAŞAMAmeliyatsız 87 kilo verdi
Milli Piyango sonuçları açıklandı 9 Şubat 2021 - Milli Piyango sonucu sıralı tam liste sorgula! Tıkla, öğren
YAŞAMMilli Piyango sonuçları açıklandı 9 Şubat 20211
75 meteor 'online müzayede' ile satışa çıktı
YAŞAM75 meteor 'online müzayede' ile satışa çıktı
İsrail´de 1900 yıllık maaş bordrosu bulundu
YAŞAM1900 yıllık maaş bordrosu bakın neyi gösterdi!
Sonsuza dek birlikte olan çiftlerin 6 sırrı
YAŞAMSonsuza dek birlikte olan çiftlerin 6 sırrı