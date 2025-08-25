Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.481,64 %0,96
        DOLAR 40,9979 %0,08
        EURO 48,0451 %0,01
        GRAM ALTIN 4.441,20 %-0,06
        FAİZ 39,77 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 51,35 %0,10
        BITCOIN 111.566,00 %-1,07
        GBP/TRY 55,4072 %-0,06
        EUR/USD 1,1710 %-0,07
        BRENT 67,75 %0,01
        ÇEYREK ALTIN 7.261,36 %-0,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Muhafazakâr Cruise gemisi ile Umre seyahati başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Muhafazakâr Cruise gemisi ile Umre seyahati başlıyor

        Salam Booking ve Hünkar Turizm, dünyada ilk kez muhafazakâr cruise tatilini Umre ile birleştiriyor. 12 Eylül'de Galataport'tan hareket edecek Aroya gemisi ile gerçekleştirilecek sekiz gecelik tam pansiyon seyahat, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan limanlarına uğrayacak; yolculuk kutsal topraklarda Umre'de son bulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 10:58 Güncelleme: 25.08.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muhafazakâr Cruise gemisi ile Umre seyahati başlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Salam Booking ile Hünkar Turizm'in öncülüğünde organize edilen ve 12 Eylül'de Galataport'tan bu yıl son kez hareket edecek Aroya Cruise gemisi ile başlayacak olan tur süresince kadınlara özel alanlar ve helal sertifikalı menüler ile deneyimlenecek. Program, bu yıl yalnızca bir kez gerçekleştirilecek.

        Önce Cruise Tatili, Ardından Umre İbadeti

        Dini hassasiyetlere ve muhafazakâr yaşam tarzına uygun seyahat seçenekleri sunma vizyonuyla yola çıktıklarını belirten Salam Booking'in Kurucu Ortağı Havva Elif Kahraman, programın detaylarına ilişkin "Galataport, Kuşadası, Bodrum, Şarm El Şeyh, Cidde, Mekke ve Medine güzergâhını kapsayan bu özel turumuz, sekiz gecelik tam pansiyon bir cruise tatiliyle başlayacak ve ardından kutsal topraklarda Umre ile taçlanacak. Konaklama seçeneklerimiz, misafirlerimizin tercihine göre; servisli 4 yıldızlı otellerden, Kâbe'ye yürüme mesafesindeki 5 yıldızlı otellere kadar uzanıyor. Umre boyunca Türkçe rehberlik, transferler ve dönüş uçuşları da pakete dahil. Yolculuk, muhafazakâr hassasiyetlerle tasarlanmış Aroya Cruise gemisiyle gerçekleşecek. Alkolsüz konseptin yanı sıra, ibadet vakitlerine uygun programlar ve namaz alanları bulunuyor. Ailelere özel sosyal alanlar, çocuklara hitap eden oyun alanları ve eğlence parkı gibi detaylarla da herkesin konforu düşünülmüş. Gemide ayrıca 15 restoran, 13 dinlenme alanı, sanat galerisi, canlı gösteriler ve 1000 kişilik tiyatro salonu yer alıyor. Tüm bu hizmetler, 1600'den fazla personel tarafından sunulacak" dedi. Kahraman, "Müslümanlara hak ettikleri seyahat hizmetlerini erişilebilir fiyatlarla sunuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar için sadece bir tatil değil, bir yol arkadaşlığı sunuyoruz." diye ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        YKS tercih sonuçları açıklandı
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        Damadın anneannesi tüfekle öldürüldü! Kanlı düğün!
        MAGA'nın zaman makinesi
        MAGA'nın zaman makinesi
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak! İşte gündemdeki konular
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Film gibi... "Bebeğin öldü" demişlerdi... Annelik hissi!
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        Ulusal Muhafızlar başka eyaletlere de konuşlanacak mı?
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Helin, 24 yaşındaydı... İç mimarlık okuyordu... Şüpheli ölüm!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        "4 saat şiddet uyguladı"
        "4 saat şiddet uyguladı"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        "Bu kadroları yönetmek zor!"
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Trump'tan ABC ve NBC'ye tepki: Lisansları iptal edilsin
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Avustralya'da on binlerce kişi İsrail'i protesto etti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        Cani evlat, tartıştığı annesini katletti
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarısı!
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        "Barış'ı geri kazanmamız gerekiyor"
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!
        Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu!