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Muharrem ayı başlangıç tarihleri araştırmaları hız kazandı. İslam takvimine göre birinci ay olan Muharrem ayı Temmuz ayı içerisinde idrak edilecek. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Musa'nın Kızıldeniz'i yararak Firavun'un ordusundan kaçması ve Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi gibi olayların gerçekleştiği Aşure günü ise Muharrem ayının onuncu gününe denk gelir. İşte 2023 Muharrem ayı başlangıç tarihi ve aşure günü...