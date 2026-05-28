Muharrem ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet 2026 Muharrem ayı tarihi
Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'in yaklaşmasıyla birlikte, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Aşure Günü'nün tarihi de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2026 yılı dini günler takvimi, Muharrem ayının başlangıç tarihini ve Aşure Günü'nün hangi güne denk geldiğini netleştirdi. Vatandaşlar, "2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?" ve "Muharrem ayının 10. günü yani Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 yılına ilişkin Muharrem ayı ve Aşure Günü detayları…
MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10. günü olan ve manevi değeri yüksek olan Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.