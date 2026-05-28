        Muharrem ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Aşure günü ne zaman? Diyanet 2026 Muharrem ayı tarihi

        Muharrem ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? Diyanet 2026 Muharrem ayı tarihi

        Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'in yaklaşmasıyla birlikte, İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Aşure Günü'nün tarihi de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2026 yılı dini günler takvimi, Muharrem ayının başlangıç tarihini ve Aşure Günü'nün hangi güne denk geldiğini netleştirdi. Vatandaşlar, "2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?" ve "Muharrem ayının 10. günü yani Aşure Günü hangi tarihe denk geliyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 yılına ilişkin Muharrem ayı ve Aşure Günü detayları…

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 17:30
        Hicri yılın başlangıcını simgeleyen Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte, Aşure Günü’nün tarihi de gündemdeki yerini aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok kişi, Muharrem ayının ne zaman başlayacağını ve Aşure Günü’nün hangi tarihe denk geldiğini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2026 dini günler takvimiyle birlikte bu önemli günlerin tarihleri netleşti. Özellikle Muharrem ayının 10. günü olarak bilinen Aşure Günü’nün hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, 2026 yılında Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure Günü hangi gün idrak edilecek? İşte merak edilen tarihler…

        MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Hicri yılbaşı olan Muharrem ayı 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

        AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

        Muharrem ayının 10. günü olan ve manevi değeri yüksek olan Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe günü idrak edilecek.

        DİYANET TAKVİMİNE GÖRE ÖNEMLİ TARİHLER

        Hicri Yılbaşı (1 Muharrem 1448): 16 Haziran 2026 Salı

        Aşure Günü (10 Muharrem 1448): 25 Haziran 2026 Perşembe

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
