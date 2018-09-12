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Muharrem ayı orucu nasıl tutulur?
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Muharrem ayı orucu nasıl tutulur? Oruçlar ne zaman başlayıp, bitecek? 2018 Aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı Hicri takvime göre yılın birinci ayı olarak bilinmektedir. Hicri yılbaşı ile Muharrem ayına dün giriş yaptık. İslam alemi tarafından Muharrem ayı orucu nasıl tutulur, ne zaman başlayıp ve biter? gibi sorular merak ediliyor. İşte Muharrem ayı orucu ve aşure günü ile ilgili merak edilenler...

12.09.2018 - 10:39 | Güncelleme:

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayı. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Muharrem ayı orucu nasıl tutulur? Oruçlar ne zaman başlayıp, bitecek? 2018 Aşure günü ne zaman? İşte tüm detaylar...

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Hicrî senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Âşura Günü'dür. Bugüne "Âşura" denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. 2018 yılında Aşure günü 20 Eylül Perşembe gününe denk gelmektedir.

MUHARREM ORUCU NEDİR?

Kurban Bayramı Hicri takvime göre Zilhiçce Ayı’nın 10. günü başlar. Kurban Bayramı’nın 1. gününden başlayarak 20 gün sayılır. 20. günün akşamı Muharrem orucu için niyet edilir ve oruç başlar. Muharrem orucundan önce 3. günlük Masum-u Pak orucu tutulur. Bu oruç küfede şehit düşen Müslüm Bin Akıyl ile çocukları İbrahim ve Muhammet için tutulur. Müslüm, İmam Hüseyin’in amcasının oğludur.

MUHARREM ORUCU NASIL TUTULUR?

Muharrem ayının dokuzuncu, onuncu ve on birinci günü ve Aşure günü tutulan Muharrem orucu, faziletlidir. Ancak diğer günlerde de oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Muharrem orucu, tıpkı normal oruç gibi tan yerinin ağarmasıyla imsak vaktinde başlar ve akşam ezanının okunmasıyla son bulur. Hz. Muhammed (s.a.v.), Aşure orucunu da tavsiye etmiş, kezâ Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında üç gün oruç tutulmasını öğütlemiştir. Bu üç günün muharrem ayındaki uygulaması Aşure'den önceki gün, Aşure günü ve Aşure'den sonraki gün şeklindeydi. Bilindiği gibi Aşure günü, Muharrem ayının 10. günüdür.

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