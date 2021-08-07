Muharrem orucunun on ikinci gününden sonra aşure yapılır ve dağıtılır. Aşure tarihi çok eskilere dayanan inançsal bir ritüeldir. Aşure, özellikle Hz. Nuh tufanına kadar giden tarihsel bir derinliliğe sahip olup Arapça on anlamına gelmektedir. Muharrem orucuyla özdeşleşmiş bir gelenek olarak ülkemizde hala yaşatılmaktadır.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Muharrem ayı, 9 Ağustos 2021 Pazartesi günü başlayacak. Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek ve 8 Eylül 2021'de Safer ayı başlayacak.

Muharrem orucu 9 Ağustos günü başlar, 21 Ağustos'a kadar devam eder.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

18 Ağustos, Çarşamba

MUHARREM ORUCU KAÇ GÜN?

Muharrem ayı Hicri takvimin ilk ayıdır ve oruç bu ayın birinde başlar ve on ikisi ile on beşine kadar devam eder. Bu tarih bölgede farklı bir hesaplamayla tespit edilir. Özellikle, kurban bayramının birinci gününden itibaren yirmi gün sayılır, yirmi birinci gün oruç tutulur.