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        Haberler Gündem Güncel Muhtardan köylüye sitem: Cami hoparlöründen seslendi | Son dakika haberleri

        Muhtardan köylüye sitem: Cami hoparlöründen seslendi

        Çorum'un Alaca ilçesinde Gazipaşa köyünün muhtarı Muttalip Gül, cami hoparlöründen çok su tüketen köylülere seslendi. Gül, "Köyde su tüketimi çok fazla, su yetmiyor. Yazık günah, namaz kılıyor, oruç tutuyorsunuz. Yakışmıyor böyle şeyler." diyerek sitem etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 12:25 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:36
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        Muhtardan köylüye sitem: Cami hoparlöründen seslendi
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        Çorum'un Alaca ilçesine 25 kilometre mesafedeki 126 haneli 400 nüfuslu Gazipaşa köyünün Muhtarı Muttalip Gül, aşırı su tüketimi olduğunu fark edince camiye giderek hoparlörden köylülere seslendi.

        Muhtar Gül, "Köyde su tüketimi çok fazla, su yetmiyor. Yazık günah, namaz kılıyor, oruç tutuyorsunuz. Yakışmıyor böyle şeyler. Kapınızın önünde boru patlıyor söylemiyorsunuz. İstanbul'dan Ankara'dan geliyorsunuz, burada duruyor kullanıyorsunuz, salatalığınızı, domatesinizi yiyorsunuz. Ondan sonra kaçıyorsunuz. Yakışık almıyor komşular. Böyle giderse su yetmeyecek. Vallahi yazık" diyerek tepki gösterdi.

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        Muhtarın sitemini ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı gözlendi.

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        #muhtar
        #su sıkıntısı
        #çorum
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