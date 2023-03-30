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Haberler Gündem Muhtarlık Çalışma Saatleri 2023: Muhtarlık Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
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Muhtarlık çalışma saatleri: Muhtarlık kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Türkiye’nin tüm mahalle ve köylerinde bulunan muhtarlıklar, hafta içi boyunca aktif olarak görev yürütmektedir. Bulunduğu bölgenin temsilcisi olan muhtarlık, yürüttüğü görevleri ile bağlı bulunduğu köy ve mahallede yaşayan kişilere hizmet verir. Gün içinde fazla bir yoğunluk olmadığı için muhtarlıkta yapılması gereken işlemler hızlı ve kolay şekilde ilerler.

Muhtarlık Çalışma Saatleri 2023: Muhtarlık Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?
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Muhtarlık Çalışma Saatleri 2023

Muhtarlıklar, çalışma saati boyunca stabil bir yoğunluğa sahip olup, gün içinde yapılacak tüm işlemler kolay bir şekilde sürer. Taşınmak kaydı, nüfus cüzdanı çıkarma, yerleşim yeri belgesi (İkametgâh) ve nüfus sureti almak isteyen vatandaşların işlemlerini gerçekleştirir. Ancak günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte muhtarlıklara gösterilen ilgide azalma meydana gelmiştir. E-Devlet üzerinden bu işlemlerin pek çoğu hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Ancak bazı özel durumlarda muhtarlıklara gitmek şarttır. Bu nedenle bazı kişiler, muhtarlıkların açılış ve kapanış saatlerini merak etmekte ve internet üzerinden bağlı olduğu muhtarlığın çalışma saatleri hakkında bilgi edinmektedir.

Mahalle Muhtarları Kaçta Açılıyor?

Köy ve mahallelerin idari işlerini yürüten muhtarlıklar, son derece önemli bir kurumdur. Günümüzde vatandaşların ihtiyacı olan resmî belgeleri hazırlamakla yükümlü olduğu gibi bağlı olduğu köy ve mahallenin sakinliğini korumakla görevlidir. Mahalle muhtarları kaçta açılıyor? Yerel yönetici olan muhtar, 09.00 ‘dan itibaren hizmet vermeye başlar. Günün büyük bir bölümünde ziyaretçilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışır. Muhtarlık çalışma saatleri 2023 yılında değişikliğe uğramamıştır. Öğle arası saati ise 12.00 / 13.00 arasında gerçekleşir. Öğle arasına denk gelenler, işlemlerini gerçekleştirmek için bir süre beklemek durumunda kalabilir.

Muhtarlık Kaçta Kapanıyor?

İşlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirip, zamanını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, “Muhtarlık kaçta kapanıyor?” sorusunu merak etmektedir. Muhtarlık, 09.00’da başladığı mesaiyi 17.00’da bitirmektedir.

Muhtarlık Hafta Sonu Açık Mı?

Muhtarlıkta almak istediğiniz hizmet için hafta içini tercih etmeniz gerekmektedir. Devlet kurumlarında olduğu gibi muhtarlıklar hafta sonu cumartesi ve pazar günleri hizmet vermemektedir. Ayrıca Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı gibi dini bayramların yanı sıra; 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Ekim ve 30 Ağustos gibi milli bayramlarda ve resmî tatil günlerinde kapalıdır. Bu gibi özel günlere denk gelecek bir işleminiz varsa resmî tatil günlerinden hemen önce muhtarlıktan istediğiniz hizmeti alabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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